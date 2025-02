Sport.quotidiano.net - I sorteggi. Roma contro il Porto. E poi il rischio Lazio

hanno scongiurato il primo derby, ma ce ne sono altti all’orizzonte. In Champions League. Milan e Juventus non si affronteranno nei playoff, ma se dovessero passare entrambe, sicuramente una troverà l’Inter negli ottavi. I bianconeri hanno pescato il Psv Eindhoven con andata a Torino, i rossoneri il Feyenoord con ritorno a San Siro. Al turno successivo aspettano Inter e Arsenal. L’Atalanta ha trovato il Bruges, con ritorno a Bergamo e possibile incrocio con Lille o Aston Villa agli ottavi. In Europa League laha pescato il, una delle avversarie peggiori, con ritorno all’Olimpico. Agli ottavi attendonoo Atletic Bilbao.