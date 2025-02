I sondaggi politici premiano Giorgia Meloni con FdI che sale al 301% ma cresce anche il Pd

Quifinanza.it - I sondaggi politici premiano Giorgia Meloni con FdI che sale al 30,1%, ma cresce anche il Pd

Gli ultimila maggioranza di governo, e in particolare Fratelli d’Italia, partito della premier. Ielettorali, rapportati all’esito delle precedenti elezioni, mostrano come il gradimento degli elettori per il centro-destra sia addirittura andato aumentando.“Nonostante gli attacchi gratuiti quotidiani e i tentativi di destabilizzare il Governo, il sostegno degli italiani rimane solido”, affermasui social, rilanciando l’ultimoo di Supermedia Youtrend in cui FdI è al 30,1%, +0,5% rispetto al 16 gennaio.Ielettorali non risentono del caso AlmasriNell’ultima settimana, nell’ambito del caso Almasri, sono stati indagati la premier, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.