Ilrestodelcarlino.it - I sessant’anni del Rotary lughese: "Aiuti al territorio per 60mila euro"

Il clubdi Lugo si avvicina al suo 60esimo compleanno, il 17 settembre prossimo. E, attraverso l’attuale presidente, Simonetta Zalambani, offre una panoramica di tutti gli interventi che hanno caratterizzato l’annata 2024-2025 in attesa del passaggio di consegne che porterà l’incarico nella mani di Mario Betti. "Tra gli interventi che hanno caratterizzato il periodo – spiega Zalambani – due temi hanno avuto particolare importanza: l’alluvione e la disabilità, senza dimenticare il sostegno alla comunità. Nel complesso abbiamo immesso neldella Bassa Romagna un valore di servizi e interventi pari a, oltre alle competenze professionali messe a disposizione in forma totalmente gratuita dai nostri professionisti e ai 450milaveicolati dal Distretto 2072 per l’emergenza alluvioni 2023 e 2024 in Romagna".