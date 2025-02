Ilveggente.it - I pronostici di sabato 1 febbraio: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

di: terminata la fase a girone di Championsed Europa, tornano in campo i principali campionati europei.Il primodisarà più ricco di partite del consueto inA, con ben quattro sfide in programma. Monza-Verona è un vero e proprio spareggio salvezza, mentre l’Udinese può chiudere definitivamente i conti mettendosi al sicuro battendo il Venezia. Alle 18:00 l’Atalanta parte favorita contro il Torino, seppure la squadra di Vanoli sia in ripresa. Chiude alle 20:45 Bologna-Como, sfida tra due allenatori “giochisti” in cui i gol non dovrebbero mancare.IdiA,1 (LaPresse) – IlVeggente.it Inil Bayern Monaco è pronto a sommergere di gol il Kiel, mentre il Borussia Dortmund col nuovo allenatore Niko Kovac in panchina proverà a guarire dal mal di trasferta che lo ha colpito in questa stagione.