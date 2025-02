Ilfattoquotidiano.it - I primi guai per Trump vengono dal suo partito e dalla finanza: due aspetti da non sottovalutare

Il percorso di2 la vendetta sarà una marcia trionfale oppure il fortunato perdente (Lucky Loser, titolo della recente biografia dei suoi disastri finanziari di R. Buettner e S. Graig) troverà fin da subito qualche inciampo nel suo cammino? L’inizio è stato a razzo, con decine di ordini esecutivi, anche perché è stato preparato da mesi dal suo team ultra conservatore e quindi questa velocità non sorprende. Una specie di blitzkrieg presidenziale.Poiché molte misure debordano dalle competenze presidenziali e dallo stato di diritto in generale, sono già cominciati igiuridici con tribunali che hanno iniziato a bloccarle.& Company metteranno a dura prova anche le regole costituzionali. Ci sarà molto da fare per gli avvocati democratici o i difensori della legalità in generale.