Quotidiano.net - I primi due ostaggi israeliani liberati a Khan Younis

Leggi su Quotidiano.net

due dei tredi cui era previsto il rilascio sono stati consegnati alla Croce Rossa da un palco allestito da Hamas a: si tratta di Ofer Calderon, il primo a essere consegnato, e di Yarden Bibas, padre dei due bambini dei quali non si sa più nulla, anch'egli fatto salire sul palco. I miliziani palestinesi hanno dato loro il 'foglio di liberazione' scritto in ebraico. Circondati dai membri armatio e mascherati dell'organizzazione, sono stati accompagnati al al convoglio della Croce Rossa. I due sono poi entrati in territorio israeliano. La cerimonia del rilascio è stata organizzata, a differenza di quella precedente, semnza folla né grida. Il palco per la liberazione del terzoo, il cittadino israelo-americano Keith Siegel, è stato allestito da Hamas nel porto di Gaza, davanti al mare.