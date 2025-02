Quifinanza.it - I migliori rifugi delle Dolomiti dove mangiare secondo Gambero Rosso

Le, dichiarate patrimonio dell’umanità, non sono solo un paradiso per gli appassionati di montagna, ma anche una meta perfetta per gli amanti della buona cucina. In particolare, Corvara, nel cuore dell’Alta Badia, è il punto di riferimento perche offrono esperienze gastronomiche indimenticabili, grazie a una selezione che unisce la tradizione montana alla raffinatezza della cucina gourmet.ha stilato una lista dei, godendo di panorami mozzafiato ma anche di piatti che rappresentano un perfetto connubio di qualità, innovazione e rispetto per la tradizione. Ecco i cinqueimperdibili per un soggiorno all’insegna del gusto.o Col AltSituato a 2.000 metri di altezza, ilo Col Alt è una tappa obbligata per chi visita Corvara.