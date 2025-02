Amica.it - I look fuori dal coro di Stephanie di Monaco, anche a 60 anni

Leggi su Amica.it

Ci sono commoner, come Kate Middleton, che hanno sempre sognato di diventare principesse. E principesse che, al contrario, hanno sempre sofferto il proprio titolo, vivendolo come una prigione dorata. Una di queste èdi, da sempre in lotta con il suo ruolo privilegiato. Nonostante i tentativi di percorrere carriere alternative è sempre stata tradita dal suo stile: iconico e riconoscibile come quello della madre,se in modo diverso. Oggi compie 60e, nonostante il suo guardaroba sia decisamente cambiato nel tempo, rimane la royal daidal. Figlia del Principe e di Grace Kelly, Stéphanie diè sempre stata un’icona di stile anticonformista e ribelle.