I Kukeri bulgari | ponte vivente tra il presente e il passato pagano

Nelle remote vallate dei Monti Rodopi, quando l’inverno stringe la sua morsa gelida sullaa, prende vita uno degli spettacoli folkloristici più affascinanti e misteriosi dell’Europa orientale. I, figure ancestrali avvolte in pellicce e maschere grottesche, emergono dall’ombra della tradizione per perpetuare un rituale che affonda le sue radici nell’epoca pre-cristiana. Questa manifestazione, riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell’umanità, rappresenta untra ile ildei popoli traci che abitavano queste terre.La metamorfosi dell’uomo in creatura misticaInon sono semplici danzatori mascherati, ma incarnazioni di spiriti ancestrali. Gli artigiani che creano le loro maschere sono considerati artisti sacri nelle comunità, dedicando settimane o mesi alla realizzazione di ogni pezzo.