Calciomercato.it - I guai non finiscono per la Juve e Thiago Motta: stagione a rischio

L’allenatore dellantus ancora in emergenza in vista delle prossime sfide tra campionato e Champions LeagueLa coperta continua a essere corta per lantus nel settore difensivo.ha perso anche Kalulu, che dovrà restare ai box per circa un mese dopo l’infortunio alla coscia rimediato nell’ultimo match contro il Benfica.(LaPresse) – Calciomercato.itL’ex difensore del Milan non rientrerà prima di fine mese e salterà inoltre le due sfide dei playoff di Champions League con il PSV Eindhoven. Intanto per la sfida con l’Empoli sarà emergenza perin difesa, con il Dt Giuntoli a caccia di un altro centrale dopo l’arrivo la scorsa settimana di Renato Veiga. Il portoghese classe 2003 si candida a partire titolare nella sfida di campionato di domani contro l’Empoli, ma potrebbe non essere l’unica novità nello scacchiere bianconero.