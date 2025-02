I gatti si infilano nei motori anche degli aerei | panico all’aeroporto di Fiumicino

Leggi su Open.online

Un aereo è rimasto bloccato per diverse oredia causa di un gatto che aveva trovato rifugio nel vano motore del velivolo. Il micio, uno dei molti randagi che bazzicano lo scalo romano, si era inizialmente infilato in cabina. La scena ha destato l’attenzione di un tecnico, che ha aperto una botola per farlo uscire ma ha ottenuto l’effetto opposto. Anziché sbarcare il gatto ha deciso che il suo viaggio era appena iniziato e sarebbe proseguito nel vano motore. Così, l’aereo che fortunatamente era già spento, è rimasto inutilizzabile finché il felino non è sceso.Cosa ci faceva un gatto in un aereo aSecondo quanto riporta l’edizione locale di Repubblica, il micio, bianco e nero, si è infilato nell’areo parcheggiato nello stallo 311 intorno alle 11 di mattina, probabilmente per fuggire dalle auto che circolavano sulla pista.