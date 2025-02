I Fratelli d’Italia fanno quadrato attorno a Daniela Santanchè che in direzione nazionale non parla ma posta su X

Leggi su Open.online

«Nell’assemblea di oggi certamente non staremo dietro a singoli casi giudiziari». A dirlo, rispondendo a una domanda sulla riunione delladi FdI a Roma, è stato il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, a margine del giuramento degli allievi agenti di polizia penitenziaria a Verbania. «L’assemblea di oggi – ha proseguito Delmastro – credo ci ribadirà la volontà del governo di procedere sulla propria linea politica a prescindere da chiunque voglia più o meno legittimamente fermare la linea politica del governo». E la ministra del turismoha raggiunto lama a differenza degli altri ministri di partito non ha preso parola. Rimasta in prima fila seduta per circa un’oretta, è andata via prima del previsto. A detta dello staff per via di impegni presi precedentemente.