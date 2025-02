Ilgiorno.it - I 500 anni della battaglia. Rievocazione, talk e mostre: "Vivremo quell’epopea"

Centocinquanta tende piantate nel parco del castello di Mirabello, un cannone, archibugi, 588 figuranti, con una notevole presenza di stranieri provenienti da Spagna, Francia, Germania, Polonia e Stati Uniti. Dal 21 al 23 febbraio Pavia tornerà al 1525, nei giorni in cui è avvenuto lo scontro tra gli eserciti spagnolo e francese. Lastorica si terrà dalle 14,30 di domenica 23. "Avremmo voluto spostare l’evento in primavera - ha detto Luigi Casali, esperto di storia militare e studiosodi Pavia - ma i gruppi sono entusiasti di venire nei luoghi in cui si è svolta la". Lanon è l’unico evento in programma per i 500dall’evento che ha cambiato i destini d’Europa. Comune, Camera di commercio di Cremona Mantova Pavia, Fondazione Monte di Lombardia con Intesa Sanpaolo come main partner e l’Università a supporto come membro del comitato promotore e di alto coordinamento hanno preparato un cartellone di eventi che analizza l’evento storico da molteplici punti di vista.