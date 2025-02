Ilgiorno.it - Hydra, un altro boss in trappola: arrestato Giuseppe Fidanzati, figlio del padrino dell’Arenella. “Voleva costituirsi”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – I carabinieri l’hanno fermato a due passi dal carcere di Voghera e gli hanno notificato l’ordine di carcerazione reso esecutivo dalla sentenza emessa qualche ora prima dalla Corte di Cassazione. Era lì per, 65 anni da compiere il 10 marzo edel defunto-Acquasanta di Palermo Gaetano,l’ultima volta il 5 dicembre 2009 in via Marghera a Milano e deceduto nel 2013 all’età di 78 anni. Anche “Ninni“, come diversi altri negli ultimi giorni, è finito in cella a quindici mesi dalla retata della maxi indagine, fortemente depotenziata dall’ordinanza di custodia cautelare del gip Tommaso Perna che il 25 ottobre 2023 ha accolto “solo” 11 richieste di arresto sulle 153 avanzate dalla Direzione distrettuale antimafia (smontando di fatto l’intero impianto accusatorio).