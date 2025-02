Ilgiorno.it - Hasanaj a segno nel raduno dell’Under 19

Il difensore lilla Eraldo, classe 2006, ha preso parte giovedì al secondodella rappresentativa regionale Under 19 al centro sportivo Gaetano Scirea di Cavenago di Brianza. L’occasione è stata un test contro i pari età della Pro Sesto, terminato con una netta vittoria per 3-0. Questa prestigiosa convocazione rientra nella preparazione per il Torneo delle Regioni, che si svolgerà in Sicilia., già protagonista con la prima squadra del Legnano, ha lasciato ilnella prima gara della gestione Porro con un colpo di testa decisivo per il 2-2 contro il Saronno. Attualmente è uno dei pilastri della Juniores lilla allenata da Stefano Garantola, il tecnico arrivato questa settimana per sostituire Giuseppe Cuppari. Juniores che sarà in campo oggi alle 14.30 al Battisti contro l’Union Gorla con l’obbligo dei 3 punti per cercare di raddrizzare la classifica deficitaria.