Harry ti ripresento Sally al Super Bowl e l’inseguimento del pubblico giovane

La prima volta che ho visto “. ti presento” non me la ricordo, però ricordo benissimo la prima volta che l’ho intravisto. Era una vhs in inglese che stava andando sul televisore del tizio che mi piaceva, mi ero presentata a casa sua non invitata (avevo diciott’anni, che è l’ultima età alla quale possa sembrarti una buona idea) e seduta sul pavimento in calzettoni e accappatoio c’era una strafiga che guardava Meg Ryan interpretare l’eroina romantica più nevrotica della storia cinematografica delle nevrosi.L’orgasmo che simulaAlbright non era la scena più memorabile: le scene più memorabili di quel film hanno tutte dentro Carrie Fisher, com’era ovvio accadesse non solo perché quella era Carrie Fisher, ma anche perché caratteristica precipua delle commedie romantiche è che l’amica della protagonista è sempre cento volte più interessante della protagonista.