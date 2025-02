Hamas libera primi 2 ostaggi israeliani

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

7.53ha dato il via all'operazione per il rilascio dei trenella Striscia di Gaza, secondo quanto previsto dall'accordo per la tregua. Il primo ad apparire sul palco allaestito dai miliziani è stato Ofer Kalderon, cittadino franco-isrealiano. Subito dopo è apparso sul palco Yarden Bibas, il papà dei due bimbi rapiti con la mamma il 7 ottobre nell'assalto al Kibbutz, di cui non si sa ancora nulla. I duesono statiti a Khan Yunis e trasferiti su veivoli della Croce Rossa.