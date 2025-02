Lettera43.it - Hamas ha rilasciato altri tre ostaggi israeliani

hatrementre lo Stato ebraico si prepara a liberare 183 prigionieri palestinesi, come previsto dallo scambio. Il primo a essere liberato è stato Ofer Calderon, 54 anni, accompagnato al punto d’incontro con la Croce rossa alle 7.30 italiane. Poi è stata la volta di Yarden Bibas, 35enne padre di due bambini ancora prigionieri e di cui non ci sono più notizie. L’uomo è stato fatto salire sul palco allestito daa Khan Younis per poi essere consegnato ai soccorritori. Non si sa cosa ne sia della sua famiglia, composta dai figli Kfir e Ariel, di due e cinque anni, e dalla moglie Shiri. In un video del novembre 2023 i miliziani gli avevano comunicato in diretta che erano morti in un bombardamento, ma l’Idf non ha mai trovato riscontri. I tre avrebbero dovuto essere liberati nelle prime giornate dell’accordo, ma non sono stati inseriti nelle liste.