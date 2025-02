Secoloditalia.it - Hamas ha rilasciato altri tre ostaggi israeliani. Herzog: “Bene il rilascio, non ci fermeremo”

hatre, consegnandoli alla Croce rossa. I primi due, Yarden Bibas di 35 anni e Ofer Kalderon di 54 sono stati liberati a Khan Younis e potranno incontrare nuovamente le proprie famiglie nella base di Reim, per poi essere trasferiti rispettivamente al Sourasky medical center e allo Sheba medical center. Keith Siegel, il terzoo israelo-americano, prima di essereè stato portato su un palco dai miliziani disituato sulla banchina del porto di Gaza con il mare sullo sfondo. Dietro di lui sono state installate le immagini dei leader diuccisi e un slogan in ebraico che recitava ‘il sionismo non vincerà’. Decine di uomini armati e mascherati hanno formato un cordone di sicurezza intorno al palco, per tenere lontana le persone dopo la caotica liberazione deglidi giovedì scorso.