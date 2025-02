Hai vinto tu Colpo di scena a Io Canto Senior esce il suo nome e lo studio esplode

Leggi su Caffeinamagazine.it

Alle 21:30 su Canale 5 è stata trasmessa la finale di Io2025. In gara sono rimasti 12 concorrenti e nel corso della serata è stato annunciato il vincitore. Le performance sono state accompagnate dalla band diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle. Alla guida dello show il pubblico ha ritrovato Gerry Scotti, che, insieme ad Antonella Clerici, affiancherà Carlo Conti nella prima serata del Festival di Sanremo 2025.I partecipanti, tutti over 45, hanno cercato di conquistare il premio di 30.000 euro in gettoni d’oro, portando sul palco la loro passione per la musica, che li ha accompagnati nel corso della vita. Tra i finalisti, l’agente penitenziario di Rebibbia Alessandro Rea, 47 anni; l’ex insegnante della provincia di Pisa Anna Paola Andreini, 78; Caterina Arena, 51, casalinga; il manager Emiliano Curioni, 55, di Massalengo (Lodi); la 49enne Filomena Migliaccio, insegnante di scuola primaria a Pozzuoli (Napoli); e Gabriele Paolucci, 44 anni, manutentore toscano.