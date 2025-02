.com - Hachim Mastour, dal Milan e gli spot con Neymar alla Kings League

(Adnkronos) – Chi si ricorda di? Il giovane trequartista marocchino che stregò l’Europa e firmò da giovanissimo per il, che lo aggregòprima squadra già a 16 anni con un contratto da star, senza però farlo mai esordire. Da lì una serie di prestiti e un talento mai sbocciato, fino al ritorno in Marocco. Oraè di nuovo in Italia, ma non nel calcio professionistico., a 26 anni, comincerà infatti una nuova avventura nella FC Zeta, squadra che parteciperàprima edizione italiana della. Presidente sarà lo streamer Zw Jackson, mentre come allenatore è stato scelto un’altra vecchia conoscenzaista, Cristian Brocchi.ha vissuto una, breve, carriera sulle montagne russe. Si può dire che il marocchino, nato a Reggio Emilia nel 1998, sia stato il primo vero fenomeno calcistico sui social, con i suoi video che hanno generato aspettative e speranze in tifosi e appassionati, tanto che ildecise di fargli firmare un contratto quando aveva soltanto 12 anni.