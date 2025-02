Digital-news.it - Guinness Sei Nazioni 2025 su Sky e NOW: il grande rugby europeo in diretta. Italia pronta a sorprendere

L’edizionedelSeidiè innella Casa dello Sport su Sky e in streaming su NOW. Il torneo raggruppa il meglio deld’Europa e vede affrontarsi le squadre nazionali di Francia, Galles, Inghilterra, Irlanda,e Scozia in 15 sfide dal sapore epico.A questa edizione, che festeggia il “quarto di secolo” del torneo, l’si affaccia con rinnovate ambizioni: l’esordio è fissato per sabato 1° febbraio alle 15.15 allo Scottish Gas Stadium di Murrayfield, Edimburgo, contro la Scozia. La sfida sarà insu Sky Sport Uno e NOW, con un ricco pre-partita che scatterà dalle 14.30.novità dell’edizioneper la squadra di Sky Sport la presenza dello ‘special guest’ Martin Castrogiovanni (Azzurro dal 2002 al 2016 per un totale di 119 caps, unicono presente nella PremiershipHall of Fame inglese).