Groundhog Day | che cos' è il Giorno della Marmotta negli Stati Uniti

e in Canada, ilDay, o, si celebra ogni anno il 2 febbraio. La tradizione prevede che unaemerga dalla sua tana per "predire" la durata dell'inverno. L’auspicio funziona così: se vede la sua ombra e torna nel rifugio, l'inverno durerà altre sei settimane; se invece non la vede, la primavera arriverà presto. L'evento più famoso si svolge a Punxsutawney, Pennsylvania, dove laPunxsutawney Phil è la protagonistagiornata. Il significatoparola La parolasignifica "" in inglese. Deriva dall'unione di ground, “terra, suolo” e hog, “animale scavatore”. La, Marmota monax, è un roditore che vive in tane sotterranee ed è comune in Nord America. In inglese, è conosciuta anche come woodchuck, termine derivato dalla lingua degli indigeni algonchini.