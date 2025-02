Lanazione.it - Grossa frana cade sulla strada e seppellisce le auto parcheggiate

San Miniato, 1 febbraio 2025 – Paura a San Miniato intorno alla mezzanotte tra venerdì 31 e sabato 1 febbraio. Le forti piogge hanno provocato unache ha finito per seppellire di fango le. Acin via Fonti alle Fate. San Miniato, le previsioni meteo Sono stati gli abitanti della zona ad accorgersi di quanto stava acndo e a chiamare i vigili del fuoco. A intervenire, due squadre del comando di Pisa. Laha avuto un fronte piuttosto esteso e sono diverse leseppellite. Il personale dei vigili del fuoco ha lavorato fino all’alba per rimettere la zona in sicurezza, in collaborazione con un escavatore privato. Prima, ci si è accertati che non ci fossero persone sotto i detriti. Fortunatamente è poi arrivata la conferma che nessuno è rimasto coinvolto.