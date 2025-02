Oasport.it - GRINTA ITALIANA! Simone Deromedis vince di prepotenza nello skicross a Veysonnaz!

ha vinto di forza la gara die ha conquistato il secondo successo stagionale nella Coppa del Mondo di, disciplina dello sci freestyle. Il Campione del Mondo ha confezionato una manovra memorabile nell’atto conclusivo sull’esigente pista svizzera: in uscita dal cancelletto di partenza era in terza posizione, ma poi ha dato sfogo a tutta la sua genuina cattiveria agonistica, è entrato di forza in una porta e in maniera pregevole ha infilzato il canadese Reece Howden e il francese Youri Duplessis Kergomard in un colpo solo.Un sorpasso superbo e da manuale, a testimonianza di una caratura tecnica rimarchevole e di una lucidità tattica davvero pregevole. A quel punto il 24enne trentino ha preso il largo, inscenando un assolo mirabile e involandosi in solitaria verso il traguardo, tagliato a braccia alzate.