Grinta alla Conte e inserimenti Roma a uomo? Le mosse anti Napoli

La stagione per larimane lunga e complicata, ma il primo mini obiettivo stagionale, quello del play-off di Europa League da disputare contro il Porto, è stato raggiunto. Fra pochi giorni ci sarà l’altro fondamentale appuntamento extra campionato, il quarto di finale di Coppa Italia col Milan, ma prima ecco l’appuntamento di Serie A con la capolista, unsempre più lanciato nella corsa allo scudetto. L’appuntamento è per domenica sera, alle 20:45, in quella che dovrà essere la partita perfetta dei giallorossi per ottenere un risultato positivo.La prima buona notizia è evidente: si gioca in un Olimpico diventato certezza per larispetto alle trasferte, decisamente più complicate. Vero è però che i partenopei hanno perso una sola volta lontano dal Maradona, il noto 3-0 di Verona della 1ª giornata di campionato, ottenendo poi 8 vittorie e 2 pareggi, contro Juventus e Inter.