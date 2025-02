Iltempo.it - Grillo pensa a un ritorno nei teatri. Nel M5S apprezzano "il basso profilo"

Che Beppeabbia accantonato l'idea di riprendersi la scena politica, nessuno può confermarlo. Tuttavia, pare che il fondatore del Movimento 5 Stelle abbia al momento altri progetti. L'Elevato, dopo il benservito di Giuseppe Conte e dopo aver attaccato senza esclusione di colpi una forza politica disintegrata direttamente da un carro funebre, ha scelto di rimanere in ombra. Il comico, stando a quanto riporta Il Foglio, è ora alla ricerca di sponsor e sta mandando mail per vendere spazi sul suo blog. Ma non solo. In cantiere ci sarebbe anche ilnei, sebbene i riscontri al botteghino dell'ultimo tour non siano stati soddisfacenti. Un'uscita di scena, quella didal M5S, che viene definita "dignitosa" anche da chi è molto vicino al leader Giuseppe Conte. "Finora ha mantenuto un, senza polemiche né attacchi", fanno notare.