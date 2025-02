Lanazione.it - Grifone, ultimi ’ritocchi’. Altro derby da affrontare

Leggi su Lanazione.it

CALCIO Mentre i biancorossi proseguono la preparazione in vista deldi domani in casa della Sangiovannese ieri pomeriggio è arrivata la nota della Lega nazionale dilettanti che ha "chiuso" definitivamente il ’caso Consonni’. La nota ufficiale consiste in una errata corrige al comunicato ufficiale 85 nella quale si legge: "Per mero errore di trascrizione alla voce calciatori espulsi, squalifica per una gara effettiva, depennare Consonni Luigi (Grosseto) ed aggiungere lo stesso alla voce allenatori, ammonizione III infrazione". Quindi mister Consonni, come era naturale, siederà regolarmente in panchina domani in vista del(inizio 14,30) che vedrà i biancorossi (38 punti) impegnati sul terreno dello stadio ’Fedini’ contro gli azzurri di mister Marco Bonura (28 punti) I quali stanno attraversando un buon momento.