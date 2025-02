Quotidiano.net - "Gravi perdite in Russia". I soldati nordcoreani lasciano il fronte

Leggi su Quotidiano.net

Gli ucraini e gli americani avevano lanciato l’allarme per il loro arrivo nell’autunno scorso, insieme alle autorità di Seul. Ora, a distanza di tre mesi, Kiev e Washington affermano che le migliaia diche si erano uniti ai russi per combattere nella regione di Kursk hanno lasciato il, dopo aver subito pesantianche per le difficoltà di coordinamento con le forze del Cremlino che li avevano praticamente mandati allo sbaraglio. "Nelle ultime tre settimane non abbiano rilevato attività né abbiamo segnalato scontri armati con i", ha detto all’agenzia Afp il portavoce delle forze speciali ucraine, Oleksandr Kindratenko. "Di conseguenza – ha aggiunto l’ufficiale – riteniamo che siano stati ritirati a causa delle pesantiche hanno subito". Dello stesso avviso fonti ucraine e americane citate dal New York Times.