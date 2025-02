Ilrestodelcarlino.it - Grasso incrostato e ragnatele: chiusa pizzeria a Reggio Emilia

, 1 febbraio 2025 – Unadiè statadopo l’ispezione dei carabinieri del Nas che hanno svolto una serie di controlli nei bar e ristoranti della città. Così i militari hanno trovato diverse carenze igienico sanitarie nella cucina della: unto e scarti sul pavimento,sui fornelli, sulla cappa di aspirazione e soprattutto sul piano usato per impastare le pizze. Inoltre, hanno trovato un accumulo di ghiaccio stratificato sulle pareti del congelatore a pozzetto e la presenza diin corrispondenza delle finestre. A seguito delle irregolarità riscontrate, al titolare dell’attività è stata contestata una violazione amministrativa: per il titolare mille euro di multa e l'attività è stata. L’attività di controllo del Nas prosegue: ha l’obiettivo di garantire la tutela della salute pubblica e il rispetto delle normative vigenti nel settore della ristorazione e della sicurezza alimentare.