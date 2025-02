Isaechia.it - Grande Fratello, Shaila su Lorenzo: “Da quando sono rientrati gli ex concorrenti è in loop, è un’altra persona. Non siamo più noi, sono stanca”

Leggi su Isaechia.it

Momento di sconforto perGatta.La ballerina nelle scorse ore si è sfogata con Chiara Cainelli e ha parlato della fatica a gestire il rapporto conSpolverato. Secondo la ballerina l’uomo sarebbe troppo assorbito dalle dinamiche di gioco. Il modello milanese, datornati nella Casa delgli ex, non sarebbe più lo stesso.Le sue parole, fra le lacrime:sulle montagne russe Chiara, con. È troppo stressante questa cosa, un umore molto altalenante. Io lavoro per due. È difficile per quanto sia entusiasta, per quanto abbia tanta forza di volontà di stare con lui, ma è difficile stare con lui. È difficile perché non hai spazio. Gli frulla sempre il cervello per qualcosa che nonio. Dagli exè in, è