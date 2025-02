361magazine.com - Grande Fratello, Shaila Gatta crolla e sbotta: “E’ troppo nel gioco”

: la ballerina non riconosce più il suo fidanzato Lorenzo. Lo sfogonelle ultime ore in Casa si è confidata con Chiara affrontando un vero e proprio sconforto. La ballerina non riesce più a riconoscere il suo fidanzato. Lorenzo è sempre più coinvolto nel.Leggi anche Fedez racconta la sua verità: “Oggi metto un punto”Lo sfogo della ballerinaconfessa scoppiando in lacrime: “Io sono sulle montagne russe con Lorenzo” e poi dispiaciuta continua: “Siamodiversi”. “Tu sei sempre al suo fianco” commenta Chiara. “Sono stanca” sussurrae poi prosegue: “In generale, se sto in una coppia, non posso stare tutto il giorno così. Non siamo più noi due, ènel“. Chiara invitaad affrontare un dialogo con Lorenzo per riflettere su quanto sta accadendo alla coppia.