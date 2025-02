361magazine.com - Grande Fratello, il sondaggio del 3 febbraio: chi rischia?

Leggi su 361magazine.com

, i concorrenti a rischio, questa settimana, sono: Zeudi, Iago, Ilaria, Jessica, Emanuele e Luca. In sei sono finiti al televoto ma chisecondo il? Lunedì 3andrà in onda una nuova puntata del. Nuove dinamiche, soprese, liti ma è tempo anche di eliminazioni. Infatti nella puntata del 3uno tra i sei concorrenti al televoto dovrà lasciare definitivamente la casa. Chitra Zeudi, Iago, Ilaria, Jessica, Emanuele e Luca? Scopriamolo attraverso il.Ilweb realizzato da “Forum Free” non dà spazio a dubbi. Il favorito del pubblico che quindi non rischierebbe di uscire è Iago, a rischio invece è Zeudi.Si tratta infatti di un televoto eliminatorio che invita il pubblico da casa a votare chi vogliono salvare e il meno votato dovrà quindi dire addio ai compagni del reality show e al podio in modo definitivo.