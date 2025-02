361magazine.com - Grande Fratello, Iago e Mattia: inedite confessioni drammatiche

Leggi su 361magazine.com

, ledi: ecco cosa è emerso dal loro raccontoè arrivato in Casa come concorrente, lo stesso destino è capitato anche a. I due inquilini si sono ritrovati e nelle ultime ore hanno raccontato frammenti dolorosi del loro passato.Leggi anche Sanremo 2025, con la direzione artistica di Michele Monina nasce “Casa Bontempi“. Le iniziativeLe dichiarazioni dei due inquiliniStando a quanto riporta Biccy.it,confessa: “Ho subito molte cose non belle, come quando mi prendevano a calci e mi urlavano ‘tu non devi stare qui’. Ovviamente questo mi toccava molto e non capivo che cosa di sbagliato ci fosse in me. Quindi quando sento racconti di questo tipo ecome quella diio soffro.