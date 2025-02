Anticipazionitv.it - Grande Fratello, grave insinuazione di Shaila Gatta: poi scatta la censura

Caos aldopo l’ultima puntata. Durante un blocco pubblicitario, Lorenzo Spolverato ha avuto un duro sfogo, lanciando una sedia per la rabbia. Il concorrente si è poi sfogato con, accusando il programma di mostrare solo una parte della realtà. Ma il momento più discusso è arrivato in piena notte, quando la ballerina ha fatto un commento fuori luogo che ha fattore ladella regia.: lo sfogo di Lorenzo SpolveratoNon appena terminata la diretta con Alfonso Signorini, Lorenzo Spolverato ha continuato a lamentarsi con la fidanzata. “Questi due sono usciti e adesso sono ritornati! Poi ovvio che sbotto, se tu sommi lo stress, la stanchezza, tutte le cose che ho. Io sono un essere umano!”. Il gieffino ha accusato Iago ed Helena di avere un vantaggio per essere stati fuori dalla Casa e ha parlato di manipolazioni nella trasmissione.