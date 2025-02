Donnapop.it - Grande dolore per una conduttrice di Sanremo, lutto in famiglia: ecco chi è e cosa è successo

Unprofondo ha colpito Mariasole Pollio,di, a pochi giorni dall’inizio della sua nuova avventura televisiva al timone del PrimaFestival. La giovane presentatrice ha infatti perso la nonna, con la quale aveva un legame speciale e intimo. Un rapporto che si è arricchito nel tempo di gesti affettuosi, risate, confidenze e, naturalmente, piatti tipici come le immancabili parmigiane di melanzane.Mariasole, nel ricordarla su Instagram, ha scritto: «Per un po’ farò fatica a mangiarla, nun t’naczz ma non ne troverò mai una buona come la tua». La sua nonna, una donna forte e intuiva, aveva anche avuto un sogno profetico: anni prima le aveva predetto che Mariasole avrebbe calcato il palco del Festival di. E, proprio qualche giorno fa, quel sogno è diventato realtà con la sua conduzione al PrimaFestival.