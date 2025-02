Quotidiano.net - Governo Meloni: Giorgetti elogia la ritrovata fiducia e speranza dell'Italia

Leggi su Quotidiano.net

Ilsarà ricordato "per aver ridatoa una paese abituato a essere considerato ovunque la pecora nera. Invece questo è grande paese, con grandi potenzialità. Credo che questo tipo di credibilità e laverso il Paese sia stata ristabilita". Lo ha detto il ministro'Economia Giancarlonell' incontro a Varese 'La Lombardia che vorrei', intervistato da Roberto Pacchetti, condirettore del Tgra Rai. "Dobbiamo prenderne coscienza e dare la possibilità di liberare le energie positive che abbiamo. In questi due anni e mezzo come ministro'Economia ee Finanze, avendo partecipato ai G7, G20, grandi eventi internazionali, questo complesso di inferiorità penso sia veramente malposto. Abbiamo tutte le condizioni, certo la politica per prima deve cercare di darsi un tono diverso", ha aggiunto.