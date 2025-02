Biccy.it - Gossip in Rai su Fedez: “Canta martedì a Sanremo e poi lascia”

Il Festival di2025 non è ancora iniziato e già ci sono stati diversi colpi di scena einaspettati, dal ritiro di Emis Killa per motivi molto seri, agli scoop sue Achille Lauro. E proprio su Federico c’è una voce un po’ assurda che circola in questi giorni e che ieri pomeriggio è anche stata riportata in un noto programma Rai.Ilsu: “Canteràe poi abbandonerà”.Rossella Erra da Caterina Balivo a La Volta Buona ha parlato di un rumor che circola da giorni: “Io ho sentito anche un’altra voce che vi riporto qui. Dicono chenon farà tutto il Festival, perché c’è questoche gira che dice che addirittura lui farebbe solo la prima esibizione die poi dopo non continuerà”.Caterina spiazzata dal rumor ha detto: “Oddio stai dicendo che si ritirerà, ma quindi niente duetto con Masini?”.