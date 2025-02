Vanityfair.it - Goodhairday: Stéphanie di Monaco, 60 anni tra chiome ribelli ed hairlook rilassati

Leggi su Vanityfair.it

Nota (anche) per i suoi spesso sconvolgenti cambi di, l'ex principessa ribelle del Principato diil 1° febbraio soffia 60 candeline. Avanguardista anche in fatto di chioma,ha anticipato negli‘80 i tagli di capelli no gender e fatto scuola. Un'influencer ante litteram che oggi appare in pace con se stessa, senza diavoli per la testa