Oasport.it - Golf, Straka si prende la testa dell’AT&T Pebble Beach Pro-Am. Ritiro per Åberg

Sono già 3 i colpi di vantaggio che Sepp, al termine delle prime 36 buche, è riuscito a guadagnare sui diretti inseguitori Russell Henley e Cam Davis. L’austriaco guida, così, l’AT&TPro-Am, uno dei più attesi tornei dell’anno (20 milioni in palio e 700 punti FedEx Cup), con uno score complessivo di -14, frutto di due giri in 65, ma il torneo è più aperto che mai. Se durante la settimana le condizioni meteo sono state “buone”, per il weekend è attesa una forte brezza che potrebbe sparigliare le carte in tavola e stravolgere, così, la leaderboard.Dietro Henley (primo dopo il primo giro con un ottimo 64) e Davis, fermi a -11, un gruppetto capitanato da Tony Finau, di cui fanno parte Justin Rose, Austin Eckroat, Tom Kim e Andrew Novak, ha cambiato marcia e messo nel mirino le prime posizioni.