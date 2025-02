Oasport.it - Golf: Laporta a un colpo dalla vetta, Pavan subito dietro. Tarren in testa in Bahrain

Leggi su Oasport.it

Si è chiuso pochi minuti fa il terzo giro al Bapco EnergiesChampionship. Lungo il percorso del RoyalClub la leadership resta invariata ed è di Callum. L’inglese non allunga, ma mantiene lo score di -13 con il suo giro pari con il par odierno, frutto di tre birdie seguiti da tre bogey. Per lui, a 34 anni, la seconda chance di vittoria da professionistica dopo lo Jiangtsu Open sul China Tour nel 2017.Ottime notizie sul fronte Francesco, che aggancia il gruppo in seconda posizione. Quattro le posizioni recuperate dal pugliese, che approfitta anche di un eagle alla buca 3, oltre che di quattro birdie (contro due bogey) per chiudere a -4 oggi e a -12 in totale. Con lui gli inglesi Brandon Robinson Thompson (anch’egli fa -4 oggi) e Daniel Brown (-1), oltre allo spagnolo Pablo Larrazabal (-2).