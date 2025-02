Juventusnews24.com - Goglichidze Juventus, spunta un’altra rivale in Serie A! Aumenta la concorrenza per il difensore dell’Empoli. Ultimissime

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24inA! Anche l’Atalanta starebbe seguendo ilCome riportato da Alfredo Pedullà, l’Atalanta segue anche, già nel mirino di un paio di big. Ilè seguito anche dal calciomercato Juve: il giocatore sta scalando posizioni soprattutto dopo l’affare saltato per Danso.La dirigenza bianconera, però, dovrà fare i conti con ladell’Atalanta e non solo. Sono giorni caldi anche per. Si attendono ora ulteriori aggiornamenti.Leggi sunews24.com