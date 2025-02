Juventusnews24.com - Goglichidze Juve, si inserisce una rivale! Un altro club di Serie A sulle tracce del georgiano: aumenta la concorrenza

di RedazionentusNews24, siunanella corsa al centrale. Undisue: i dettagliSecondo quanto riportato da CalcioNews24,didell'Empoli ci sarebbe anche l'Atalanta, in cerca di alternative alla difesa dopo gli infortuni di Kossounou e Scalvini.Il, rivelazione di questa prima metà di stagione con l'Empoli, piace anche al calciomercato, che a sua volta dovrà sopperire all'assenza forzata di Kalulu per almeno un mese. Bagarre per il 20enne centrale, ma ci saranno da capire le intenzioni dei toscani.