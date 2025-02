Universalmovies.it - Godzilla e Kong | Dan Stevens riprenderà il ruolo nel sequel

Danilinterpretato nel MonsterVerse anche nell’annunciatodi.Dopo aver dato vita al bizzarro collaboratore della Monarch in: Il Nuovo Impero, l’attore Danviene dato in trattative – molto avanzate – per tornare anche nel nuovo film del MonsterVerse, la conferma è arrivata attraverso un articolo di Deadline. La riconferma diarriva alcuni giorni dopo la notizia dell’ingaggio della giovane stella hollywoodiana Kaitlyn Dever.Il– ad oggi ancora senza un titolo ufficiale – è stato ufficializzato lo scorso mese di giugno, ed in quell’occasione Warner Bros e Legendary hanno pensato bene di fissare una data d’uscita nel 2027. Come oramai noto, Adam Wingard NON dirigerà ildi, a tal proposito Warner Bros e Legendary Pictures hanno scelto Grant Sputore (I Am Mother) come nuovo regista.