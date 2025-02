Gli uomini di Pereira raccolgono enormi tre punti contro i rivali

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-01 21:35:00 Ecco quanto riportato poco fa:I lupi hanno ottenuto una vittoria cruciale per 2-0 sull’Aston Villa a Molineux, un risultato che li solleva dalla zona di retrocessione e aggiunge slancio alla loro offerta di sopravvivenza.Matheus Cunha è stato l’eroe, offrendo uno straordinario gol in ritardo per sigillare la vittoria in un tenso derby delle Midlands occidentali.La partita è iniziata con i lupi che mostravano maggiore urgenza e intenti. La loro abilità contrattaccante ha ripetutamente sconvolto un lato sfinito della villa e i padroni di casa meritavano meritatamente 1-0 a metà tempo.Jean-Crice Bellegarde ha rotto il deadlock con un traguardo composto dopo una rapida pausa, capitalizzando sul disordine difensivo di Villa.Il manager di Villa Unai Emery ha risposto con una mossa audace durante la pausa, facendo quattro sostituzioni nel tentativo di iniettare la vita al suo fianco.