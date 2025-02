Lanazione.it - Gli studenti delle medie con le mani in pasta. Esperienza in cucina

Leggi su Lanazione.it

Non solo vedere, ma sperimentare concretamente una lezione di, pizzeria, pasticceria. È l’di “studente per un giorno” che il 3, 4 e 5 febbraio vivranno, nei laboratori di Università dei Sapori-Innovazione Terziario, 120 alunniterze classiscuoledi San Martino in Campo e San Martino in Colle, nell’ambito del percorso di orientamento che ogni istituto è tenuto a svolgere per aiutare gli allievi a scegliere la scuola superiore più in linea con le proprie inclinazioni.