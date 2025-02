Ilfattoquotidiano.it - Gli Haudenosaunee a Los Angeles 2028: i nativi americani voglio partecipare per la prima volta alle Olimpiadi nel lacrosse

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Già vincitrice di tre medaglie ai Mondiali di, ora la squadra deimeglio nota come– nonché pionieri della disciplina – potrebbe puntare all’oro più prestigioso come nazionale indipendente ai Giochi Olimpici di Los. Semplice ipotesi? No, una vera e propria opportunità su richiesta (al CIO) di Stati Uniti e Canada. Un ritorno in grande stile del, dopo 120 anni dall’ultima, che coincide con una “” nella storia dei Giochi: la Carta Olimpica, infatti, specifica che solo i comitati nazionali di Stati riconosciuti a livello internazionale possono. Però, insieme a Hong Kong, Porto Rico, Palestina e Team dei Rifugiati anche le tribù di Onondaga, Seneca, Cayuga, Oneida, Mohawk e Tuscarora (riunite sotto il nome di, appunto) potrebbero rappresentare un’eccezione.