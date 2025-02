Ilfattoquotidiano.it - Gli arbitri e l’allergia alle tasse, l’Aia richiama i fischietti: “I compensi vanno dichiarati tutti, anche quelli percepiti all’estero”

Cariitaliani, ifino all’ultimo centesimo, compresiper le gare internazionali. Suona più o meno così la nota ufficiale che il nuovo presidente delAntonio Zappi ha appena inviato agli associati: un richiamo all’ordine pesante, un’interpretazione chiara per mettere fine agli equivoci e al fenomeno dei “evasori”.Il caso è esploso in autunno quando, come rivelato dalla Repubblica, decine di direttori di gara e assistenti, dopo essere stati beccati dal Fisco a seguito di un esposto alla Finanza, sono stati costretti a ricorrere al cosiddetto ravvedimento operoso per sanare la propria posizione. Tra i coinvoltinomi di altissimo livello, come il designatore Gianluca Rocchi o Daniele Orsato.Si tratta di una situazione che è andata avanti per anni (le contestazioni risalgono al periodo 2018-2022, ma è probabile sia accadutoprima), proliferata in un vuoto interpretativo.