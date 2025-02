Ilgiorno.it - Gli antichi disegni ritrovati. Due opere di Quarenghi erano in un museo di Londra

Se neaccorti nel 2017, in occasione delle celebrazioni del bicentenario della morte del grande architetto neoclassico bergamasco Giacomo. Un personaggio che da Rota d’Imagna, dove era nato nel 1744, aveva conosciuto la fama mondiale ed era morto nella colta e ricca San Pietroburgo nel 1817, alla Corte imperiale russa, dove si trovava in esilio dopo l’avvento di Napoleone e dove fra le sueaveva firmato anche l’Ermitage. Due dei suoi importanti, conservati nel corpus quaranghiano della biblioteca civica Angelo Mai,però spariti nel nulla. Da quando, esattamente, non è dato sapere. E neppure come. Fatto sta che bisognava ritrovarli, anche se farlo non è stato semplice. I dueinfatti conservati nella collezione del Royal Institute of British Architects (RIBA), Drawings & Archives Colletcion, del Victoria and Albert Museum di