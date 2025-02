Fanpage.it - Giulia Gaudino: “In tv parlo di astrologia con leggerezza, lontana da chi alimenta drammi sui social per visibilità”

Leggi su Fanpage.it

Dal 2 febbraio su Real Time andrà in onda Pianeta, un format in cuiracconta l'in modo ironico e leggero. A Fanpage, l'influencer assicura che non non la vedremo diversa dai: "Parlerò della mia passione per arrivare anche a chi non ne capisce". Suicelebra il bello della vita, dai viaggi ai momenti in famiglia: "Così avvicino le persone al mio mondo, i problemi li tengo per me".